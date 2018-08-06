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    Культура

    До кінця року в прокат вийде 18 українських фільмів

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    До кінця року в прокат вийде 18 українських фільмів

    Гройсман заявив, що українські режисери вміють робити якісний продукт

    До кінця 2018 року в прокат вийдуть 18 українських фільмів, 14 з яких створені за підтримки уряду.

    Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

    «18 нових українських фільмів вийдуть на екрани до кінця року. Комедії, драми, містичний трилер, бойовик та пригодницький екшн – знайдуться стрічки на будь-який смак. 14 з цих кіноісторій створені за підтримки уряду», - написав він.

    Раніше Державне агентство з питань кіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас» режисера Заза Буадзе.

    Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі, група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника Ходока.

    Із 11 жовтня фільм має вийти в прокат, додають у Держкіно.

    Нагадаємо, 7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка – художня, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет фільму майже 48 мільйонів гривень.Фільм «Кіборги» переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа».

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