«Чорний список» Мінкульту: співак Аль Бано подасть до суду на Україну



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Співак Аль Бано також просить втрутитися італійську дипломатію

Аль Бано - людина світу, друг усім, і повинен мати право їздити до України, - заявив адвокат співака

Італійський співак Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано), внесений раніше Мінкультом України до «чорного списку», має намір через європейські суди вимагати відшкодування морального збитку від української сторони.

Про це повідомляє видання Ansa.

Адвокати артиста готові звернутися до Європейського суду з прав людини і вимагають негайно виключити ім'я Аль Бано з «чорного списку» України.

«Ми маємо намір вжити найрішучіших заходів. Ми дійдемо до Страсбурга, тому що це небезпечний прецедент. Аль Бано - людина світу, друг усім, і повинен мати право їздити до України», - заявив адвокат співака Крістіано Магалетті.

Бано також просить втрутитися італійську дипломатію. У разі отримання компенсації, сума якої поки не вказується, співак обіцяє віддати всі кошти одній із благодійних організацій України.

Адвокат артиста також підкреслив, що цей випадок не повинен сприйматися з іронією і легкістю.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури внесло Аль Бано до списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

Виконавець хіта Felicita не зможе у найближчі роки відвідати Україну.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкульт на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На даний момент в список внесено 147 осіб.