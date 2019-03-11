Італійський співак Аль Бано потрапив у «чорний список» СБУ



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Дует Аль Бано Каррізі і Роміна Пауер був популярним у Європі і Радянському Союзі в 1980-х і 1990-х роках

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Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України доповнило ще одним прізвищем перелік осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 6 березня, оприлюдненим на сайті відомства, до цього переліку увійшов італійський співак Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано).

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Наразі до списку внесено 147 осіб.

Творчий дует Аль Бано Каррізі та Роміни Павер був популярний в Європі та Радянському Союзі в 1980-1990-х роках.