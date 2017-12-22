Кондратюк: Неприродно, що Лорак сидить у Москві і вважається українською співачкою

«Я не знаю, що зараз співає Лорак, і мені навіть не цікаво»

Те, що зараз Ані Лорак живе у Москві і вважається українською співачкою, виглядає як мінімум неприродно, — таку думку висловив автор та ведучий телепрограми «Караоке на Майдані», шоу-мен Ігор Кондратюк у інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] «Те, що російські співаки пішли з нашого ринку, звичайно,



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Фото з офіційного сайту співачки Ані Лорак

«Я не знаю, що зараз співає Лорак, і мені навіть не цікаво»

Те, що зараз Ані Лорак живе у Москві і вважається українською співачкою, виглядає як мінімум неприродно, — таку думку висловив автор та ведучий телепрограми «Караоке на Майдані», шоу-мен Ігор Кондратюк у інтерв’ю «Главкому».

«Те, що російські співаки пішли з нашого ринку, звичайно, створило можливості для українських виконавців: давати концерти, отримувати аншлаги, — говорить Кондратюк. — Поштовх отримали і Тіна, і Оля Полякова, і Макс Барських, і Монатік, і «Бумбокс», і Джамала. Ні в кого ж не було жодних сумнівів, що у нас є талановиті виконавці, які можуть мати свого глядача».

А заборона на в’їзд окремим російським артистам, на думку шоу-мена, зіграла в плюс українському шоу-бізнесу. «Вона однозначно повинна була бути. Бо інакше це неприродно, як неприродно те, що зараз Лорак сидить у Москві і вважається українською співачкою. Зміни громадянство і живи скільки хочеш там. Тому підвищення інтересу до української музики є природним явищем. Квоти я на ура сприймаю», — стверджує Кондратюк.

«Я взагалі не знаю, що відбувається на російському ринку з березня 2014 року. Чи вони там живі-здорові, що співають? Я не знаю, що співає Лорак і навіть не цікаво», — резюмував шоу-мен.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Ігор Кондратюк: Після 2014 року виступати у Росію їздять не артисти, а колаборанти.