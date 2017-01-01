Рік російської мови на «Інтері», або Як діють квоти

Канали, які хочуть зберегти російську в ефірі, знаходять способи це зробити

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення здійснила першу перевірку телеканалів на дотримання мовних квот. Як відомо, 23 травня Верховна Рада ухвалила законопроект № 5313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». Чинності закон набув 13 жовтня.

На телеканалі «Інтер» реклама святкового новорічного вогника йде мовою іншої країни

Канали, які хочуть зберегти російську в ефірі, знаходять способи це зробити

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення здійснила першу перевірку телеканалів на дотримання мовних квот. Як відомо, 23 травня Верховна Рада ухвалила законопроект № 5313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». Чинності закон набув 13 жовтня.

Документ став результатом компромісу депутатів різних фракцій, тому передбачає не моментальний, а дуже м’який та поступовий перехід на нові правила. Так, впродовж першого року, до 13 жовтня 2018-го, діятиме перехідний період: під час нього мовникам дозволено передачі власного виробництва, національний аудіовізуальний продукт російською мовою зараховувати до частки передач, виконаних державною мовою.

На повну силу квоти ж запрацюють лише восени наступного року: тоді 75% ефіру загальнонаціональних і регіональних телеканалів має бути державною мовою, для місцевих мовників ця норма складатиме – 60%.

За невиконання мовних квот передбачений штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору каналу.

Як Нацрада квоти рахувала

Як же канали використовують перехідний період і чи готуються вони до нових умов роботи? У період з 16 жовтня по 26 листопада Нацрада провела моніторинг ефірів 36 загальнонаціональний і супутникових телеканалів. Обсяг моніторингу для кожного каналу склав один тиждень у проміжку з 7.00 до 22.00. «Робота з першої хвилі моніторингу здійснювалась протягом шести тижнів. Шість тисяч годин відео було переглянуто сімома спеціалістами з моніторингу. Вся інша робота центру моніторингу тимчасово призупинилась», - розказав голова Нацради Юрій Артеменко.

У результатах перевірки Нацрада вказала частку мовлення українською (тобто із врахуванням передач українського виробництва російською мовою), відповідно до вимог законодавства, і фактичну частку української мови. І якщо перший показник у всіх телеканалів високий, то другий відстає. До слова, у фактичний обсяг державної мови у ефірі Нацрада зараховувала навіть білінгвальні передачі, де ведучі спілкуються то українською, то російською. Це явище, філологи вже назвали мовною шизофренією.

Перші висновки

Якщо говорити про дотримання квот з урахуванням всіх пом’якшувальних елементів перехідного періоду, то в середньому показник виконання вимог законодавства українськими телеканалами (тобто з урахуванням власного продукту російською мовою, національного аудіовізуального продукту російською мовою та двомовних програм) серед усіх телеканалів становить 98%. Цей рівень досягнути завдяки окремим каналам, які мовлять виключно українською (Zik, «Еспресо», «Громадське» і т.д.).

Середній же показник «фактичної української» на телебаченні становить 86%, - знову ж мова про програми не тільки державною, а й двомовні.

«Так, канали можуть слідувати букві закону, а не духу закону, наповнювати ефір своїми російськомовними передачами, але за рахунок цього ми маємо збільшення програм власного виробництва і загалом збільшувати кількість національного продукту», - знаходить у цьому позитив Артеменко. Він також прогнозує, що «до кінця року фактична частка української мови в ефірі буде дорівнювати формальному показнику», тобто програми українською та білінгвальні становитимуть 75% ефірного часу.

Тішить те, що найбільше української - на дитячих телеканалах. Але найменше – в ефірі розважальних та інформаційних телеканалів.

Дотримання квот

Три з чотирьох дитячих телеканалів («Піксель», «ПлюсПлюс» і «Малятко») є на 100% україномовними – і формально, і фактично. (Ще один дитячий канал – LaLe – майже на 99% виходить кримськотатарською.)

Лідерами серед інформаційних телеканалів є Громадське, «Еспресо» та «5 канал».

Серед пізнавальних телеканалів вперед ведуть – «Культура» і «Мега». Серед розважальних – «М1», «Тет», «Новий». Багато державної мови в ефірах «UA: Перший», а також «1+1» та «НТН».

Загалом топ-10 телеканалів за фактичним обсягом української мови в ефірі виглядають так:

Не можуть без російської

Російськомовних телепередач найбільше в ефірі телеканалів «Інтер» (63%), «Україна» (34%) та ICTV (26%).

«Інтер» вперто не хоче переходити на українську. Користуючись тимчасовими лазівками, канал збільшив виробництво власного продукту, але російською мовою. Тож формально керівництво каналу не порушує закон і вкладається у квоти, але результат невтішний: в ефірі майже весь час російська мова. Пішов на поступки «Інтер» тільки в одному: на півтори години збільшив ранковий блок, який виходить українською.

Натомість керівництво телеканалу ICTV у коментарі «Главкому» запевнило, що виправиться. Зокрема, канал найняв репетитора з української мови для одного зі своїх ведучих – Павла Казаріна, який справді старається перейти на державну.

Серед інформаційних каналів багато російської досі в ефірі телеканалу «112 Україна», «Правда Тут» та NewsNetwork .

Серед розважальних телеканалів найбільша частка російськомовних передач на телеканалах «Індиго», «К1», «Ентер-фільм». Серед пізнавальних – на каналі «Ескулап».

Топ телеканалів із найбільшою часткою російськомовних передач виглядає так:

Виникає питання: на що розраховує керівництво телеканалів, які не хочуть пускати державну мови в ефір? Як пояснив член Нацради Сергій Костинський у коментарі «Главкому», продовжувати мовлення російської вже наступного року їм не вдасться. «Закон передбачений таким чином, що якщо телеканал або радіостанція втретє порушує закон, далі відбувається звернення до суду щодо анулювання ліцензії. Тобто закон не передбачає можливості безкінечно порушувати правила і платити штрафи», - зазначив він. А штрафи суттєві. «Штраф становить 5% ліцензійного збору. Ми рахували, що для одного з загальнонаціональних телеканалів це не менше 400 тис. грн. Для такого великого телеканалу, як «Інтер», звичайно, буде набагато більше. Питання навіть не в сумі – систематично ніхто не зможе порушувати закон», - наголосив він.

До слова, вже в жовтні наступного року ті програми власного виробництва, які деякі канали нині випускають російською, вже не враховуватимуться у частці україномовного продукту. Тож телеменеджерам доведеться щось змінювати або ж вони розраховують на реванш?

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також матеріали «Главкома»:

Жалоба для «Інтера» та «України». Як буде діяти закон про мовні квоти на ТБ

Автор законопроекту про мовні квоти: Ніхто не заборонятиме Кисельову і Шустеру виходити в ефір

Такого ніхто не чекав від «Русского радио». Як мовники прожили перший рік з українськими квотами