На кінофестивалі Берлінале працюватиме український стенд

В рамках кіноринку буде проведено низку заходів, спрямованих на просування України на міжнародному кіноринку

На Європейському кіноринку 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю працюватиме Український національний стенд. Про це повідомляє прес-служба Держкіно. «Європейський кіноринок працюватиме 15-23 лютого. Традиційно головним слоганом Українського стенду стане #UkraineIsYourDestination. Крім того, в рамках кіноринку



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Берлінський кінофестиваль

В рамках кіноринку буде проведено низку заходів, спрямованих на просування України на міжнародному кіноринку

На Європейському кіноринку 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю працюватиме Український національний стенд.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

«Європейський кіноринок працюватиме 15-23 лютого. Традиційно головним слоганом Українського стенду стане #UkraineIsYourDestination. Крім того, в рамках кіноринку буде проведено низку заходів, спрямованих на просування України на міжнародному кіноринку та налагодження співпраці з іноземними партнерами. Фінансування та організація роботи стенду та проведення інших заходів здійснюється спільними зусиллями Держкіно, МЗС України та провідних гравців кіноіндустрії нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч фестиваль триватиме з 15 до 25 лютого. В ході Берлінале щорічно проводиться Європейський кіноринок , який є одним із найважливіших місць зустрічі професіоналів у сфері кіноіндустрії: виробників, дистриб'юторів, покупців, сейлз-агентів, організаторів фестивалів та кіноринків.

Для презентації України на кіноринку Асоціація кіноіндустрії України на замовлення Держкіно готує каталог «Українські фільми 2017/2018». У ньому буде зібрана інформація про найновіші українські роботи – готові й ті, що перебувають у виробництві.

Нагадаємо, на 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.