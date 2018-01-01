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    Культура

    На кінофестивалі Берлінале працюватиме український стенд

    В рамках кіноринку буде проведено низку заходів, спрямованих на просування України на міжнародному кіноринку
    На Європейському кіноринку 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю працюватиме Український національний стенд.  Про це повідомляє прес-служба Держкіно.  «Європейський кіноринок працюватиме 15-23 лютого. Традиційно головним слоганом Українського стенду стане #UkraineIsYourDestination. Крім того, в рамках кіноринку
    • Вчора, 23:55
    • Розсилка
    <p>Берлінський кінофестиваль</p>

    Берлінський кінофестиваль

    В рамках кіноринку буде проведено низку заходів, спрямованих на просування України на міжнародному кіноринку

    На Європейському кіноринку 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю працюватиме Український національний стенд. 

    Про це повідомляє прес-служба Держкіно. 

    «Європейський кіноринок працюватиме 15-23 лютого. Традиційно головним слоганом Українського стенду стане #UkraineIsYourDestination. Крім того, в рамках кіноринку буде проведено низку заходів, спрямованих на просування України на міжнародному кіноринку та налагодження співпраці з іноземними партнерами. Фінансування та організація роботи стенду та проведення інших заходів здійснюється спільними зусиллями Держкіно, МЗС України та провідних гравців кіноіндустрії нашої країни», - йдеться у повідомленні.

    Цьогоріч фестиваль триватиме з 15 до 25 лютого. В ході Берлінале щорічно проводиться Європейський кіноринок , який є одним із найважливіших місць зустрічі професіоналів у сфері кіноіндустрії: виробників, дистриб'юторів, покупців, сейлз-агентів, організаторів фестивалів та кіноринків.

    Для презентації України на кіноринку Асоціація кіноіндустрії України на замовлення Держкіно готує каталог «Українські фільми 2017/2018». У ньому буде зібрана інформація про найновіші українські роботи – готові й ті, що перебувають у виробництві.

    Нагадаємо, на 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.

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