«Берлінале-2018»: хто представлятиме Україну на кінофестивалі в Берліні
- Сьогодні, 06:56
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Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого
На 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.
Про це повідомляється на сторінці Odesa International Film Festival у Facebook.
До програми увійшло 44 фільми, а картина Лозниці буде єдиним українським фільмом.
Документальна стрічка Лозниці буде показана у паралельній секції Форум, повідомила прес-служба Берлінале.
У фільмі режисер спостерігає за натовпом, який регулярно збирається біля радянського військового меморіалу у парку Трептов у Берліні 9 травня та з точністю фіксує шум та суєту.
У фокусі зйомки опиняються різні настрої: гордість, патріотизм, зацікавленість, споглядання та бажання бути визнаним.
Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого. Повну програму дивіться тут.