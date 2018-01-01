«Берлінале-2018»: хто представлятиме Україну на кінофестивалі в Берліні

Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого

На 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги. Про це повідомляється на сторінці Odesa International Film Festival у Facebook. До програми увійшло 44 фільми, а картина Лозниці буде єдиним українським фільмом. Документальна стрічка



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Сергій Лозниця

Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого

На 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.

Про це повідомляється на сторінці Odesa International Film Festival у Facebook.

До програми увійшло 44 фільми, а картина Лозниці буде єдиним українським фільмом.

Документальна стрічка Лозниці буде показана у паралельній секції Форум, повідомила прес-служба Берлінале.

У фільмі режисер спостерігає за натовпом, який регулярно збирається біля радянського військового меморіалу у парку Трептов у Берліні 9 травня та з точністю фіксує шум та суєту.

У фокусі зйомки опиняються різні настрої: гордість, патріотизм, зацікавленість, споглядання та бажання бути визнаним.

Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого. Повну програму дивіться тут.



