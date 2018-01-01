  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Берлінале-2018»: хто представлятиме Україну на кінофестивалі в Берліні

    Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого
    На 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги. Про це повідомляється на сторінці Odesa International Film Festival у Facebook. До програми увійшло 44 фільми, а картина Лозниці буде єдиним українським фільмом. Документальна стрічка
    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка
    Сергій Лозниця
    Сергій Лозниця

    Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого

    На 68-му міжнародному кінофестивалі Берлінале 2018 відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.

    Про це повідомляється на сторінці Odesa International Film Festival у Facebook.

    До програми увійшло 44 фільми, а картина Лозниці буде єдиним українським фільмом.

    Документальна стрічка Лозниці буде показана у паралельній секції Форум, повідомила прес-служба Берлінале.

    У фільмі режисер спостерігає за натовпом, який регулярно збирається біля радянського військового меморіалу у парку Трептов у Берліні 9 травня та з точністю фіксує шум та суєту.

    У фокусі зйомки опиняються різні настрої: гордість, патріотизм, зацікавленість, споглядання та бажання бути визнаним.

    Кінофестиваль у Берліні пройде з 15 до 25 лютого. Повну програму дивіться тут.


    день перемоги Німеччина кіно Берлинский кинофестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ