Телеканал «Інтер» передав обладнання дитячій лікарні

«Інтер» зібрав на благодійному онлайн-аукціоні кошти на апарат інтенсивної вентиляції легень Vela

Команда телеканалу «Інтер» передала Національній дитячій лікарні «Охматдит» обладнання, яке допоможе врятувати життя великій кількості дітей. У відділення реанімації Центру токсикології «Охматдиту», куди доставляють дітей з усієї України з нирковою недостатністю і гострими отруєннями, був переданий сучасний



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Телеканал «Інтер» зібрав на благодійному онлайн-аукціоні кошти на апарат інтенсивної вентиляції легень Vela

«Інтер» зібрав на благодійному онлайн-аукціоні кошти на апарат інтенсивної вентиляції легень Vela

Команда телеканалу «Інтер» передала Національній дитячій лікарні «Охматдит» обладнання, яке допоможе врятувати життя великій кількості дітей. У відділення реанімації Центру токсикології «Охматдиту», куди доставляють дітей з усієї України з нирковою недостатністю і гострими отруєннями, був переданий сучасний апарат інтенсивної вентиляції легень Vela. Тепер відділення реанімації може проводити штучну вентиляцію легень одночасно шістьом дітям. Кошти на придбання апарату телеканал «Інтер» збирав у ході благодійного онлайн-аукціону на сайті deti.inter.ua.

За минулий рік через відділення реанімації пройшло більше 900 дітей, розповів завідувач відділенням реанімації Олександр Урін. Найгірше те, що ніхто не знає, скільки дітей надійде в реанімацію завтра. Лікарі констатують: на жаль, апарати штучної вентиляції легень не простоюють: якщо дитина не може дихати, всі зусилля лікарів з порятунку її життя – марні. Іноді доводиться «позичати» обладнання в інших відділеннях реанімації.

«Виживання пацієнтів реанімації безпосередньо залежить від якості і наявності апаратів інтенсивної вентиляції легень. Таке обладнання дозволяє надавати якісну допомогу на досить високому рівні. Це – те обладнання, яке потрібно тут і зараз. Воно завжди має бути справним. Більш того, нам потрібно мати завжди під рукою хоча б один вільний апарат на випадок, якщо якийсь з діючих зламається. Поки ми тільки наближаємося до цього. Завдяки телеканалу «Інтер», а головне – людям з усієї України, тепер у нас шість апаратів на вісім койко-місць», – сказав Олександр Урін.

«Аукціону чотири роки, – каже керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна. – Спочатку це був спеціальний марафон – акція до Дня святого Миколая, і тоді ми не думали, що це переросте в щорічний проект, який просто не припинятиметься. Саме підтримка людей, наших глядачів, дала нам зрозуміти, що це – той проект, який сьогодні потрібен. Дорослі нормальні люди частіше хочуть віддавати, ніж отримувати, хочуть допомагати тим, хто слабший, хто в чомусь потребує. Особливо – дітям».

Ганна Безлюдна розповіла, що недавно на телеканал прийшов лист, в конверті було шість гривень. «Жінка з села в Дніпропетровській області подивилася сюжет на «Інтері» про аукціон і була настільки зворушена, що пішла на пошту, поклала гроші в конверт, написала «Я допомагаю тим, чим можу» і відправила. Що цінніше? Коли багата людина перераховує десять тисяч гривень або 6 гривень, які перерахувала ця жінка? Цінне, що ці люди відгукнулися», – розповіла Ганна Безлюдна.

Аукціон «Інтер – дітям» продовжує свою роботу. Свої лоти на аукціон виставили багато відомих в Україні та за її межами люди.

Серед них: музиканти Ірина Білик, Томас Андерс, Олег Винник, Наталія Могилевська, Ані Лорак, Макс Барських, Віталій Козловський, Віра Брежнєва, Злата Огневич, Влад Ситник, Міла Нітіч, Олег Карамазов, Open Kid's, Ірина Федишин, Zveroboy, Анастасія Багінська, Василь Бондарчук, Ольга Ракицька, Віктор Бронюк, «Брати Гадюкіни», Ігор Воєвуцький і група «Авіатор»; зірки балету Яна Саленко, Катерина Кухар та Олександр Стоянов; актриса Олена Лазович; перкусіоніст Орхан Агабейлі; барабанщик Валерій Коваленко; хореографи Андріс Капіньш і Амадор Лопес, балет «Тодес»; боксери Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Усик та Денис Беринчик; гонщик Ігор Скуз; футболісти ФК «Динамо», футболіст Ярослав Ракицький; українські богатирі Василь Вірастюк та Сергій Конюшок; телеведучі Анастасія Даугуле, Ірина Юсупова, Андрій Данилевич, Андрій Доманський, Артем Позняк, Жанна Тихонова, Анатолій Бондаренко, Оксана Марченко, Андрій дром, Регіна Тодоренко, Антон Птушкін, Настя Івлєєва, Валерія Микульська, Наталі Неведрова, Сергій Волощенко, Олександр Бондарчук, Антон Лірник; журналіст Ян Іванишин; дизайнер Світлана Сабрі; архітектор Андрій Богомолов; художники Анатолій Криволап, Ядвіга Мацієвська і Світлана Подлужняк; художник-мультиплікатор Едуард Кирич; ветеран авіації Михайло Тупчієнко; майстер східних єдиноборств Віктор Мігалчан; психолог Тіна Берадзе; письменниця Олена Лобода.