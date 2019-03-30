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    Здоров'я

    387 неповнолітніх українок протягом року зробили аборти

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    387 неповнолітніх українок протягом року зробили аборти

    Загалом у 2018 році в Україні було зроблено 46 552 переривань вагітності

    Кількість зроблених переривань вагітності в Україні у 2018 році серед неповнолітніх становить майже 400. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України у відповідь на інформаційний запит УНН.

    За даними «Центру медичної статистики МОЗу», в Україні у 2018 році 387 осіб серед неповнолітніх зробили переривання вагітності.

    Загалом у 2018 році в Україні було зроблено 46 552 переривань вагітності.

    Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс.

    До слова, парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів, прем'єр назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».

    Раніше повідомлялося, що в грудні 2018-го жителька Рівненської області народила 18-ту дитину.

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