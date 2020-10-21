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    Здоров'я

    Е-лікарняний запустять в Україні за місяць-два – Мінцифри

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    Е-лікарняний запустять в Україні за місяць-два – Мінцифри

    Глава МОЗ каже, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми, що «виникли через пандемію Covid-19»

    Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я завершують роботу над запровадженням електронних лікарняних листків в Україні.

    Про це сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

    «Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це прибирання мільярдної корупції, тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті. Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя», - сказав Федоров.

    Він стверджує, що цифровізація вітчизняної системи охорони здоров'я є наразі пріоритетом для Мінцифри.

    «Ми робитимемо все для того, щоб кожен українець зміг отримати державну послугу, публічну послугу, соціальну послугу, тим паче в сфері охорони здоров'я, онлайн і не виходячи з будинку», - відзначив міністр.

    На початку березня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

    23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми, що виникли через пандемію Covid-19.

    Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.

     

    медицина документи технології лікарня Максим Степанов Михайло Федоров
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