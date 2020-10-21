Е-лікарняний запустять в Україні за місяць-два – Мінцифри



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Глава МОЗ каже, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми, що «виникли через пандемію Covid-19»

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я завершують роботу над запровадженням електронних лікарняних листків в Україні.

Про це сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

«Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це прибирання мільярдної корупції, тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті. Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя», - сказав Федоров.

Він стверджує, що цифровізація вітчизняної системи охорони здоров'я є наразі пріоритетом для Мінцифри.

«Ми робитимемо все для того, щоб кожен українець зміг отримати державну послугу, публічну послугу, соціальну послугу, тим паче в сфері охорони здоров'я, онлайн і не виходячи з будинку», - відзначив міністр.