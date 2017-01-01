Головний інфекціоніст МОЗ: Заборона в Україні ліків проти грипу — це безграмотно та шкідливо

У 2017 році МОЗ видав рекомендації, якими фактично заборонив уживання більшості інтерферонів, антигістамінів, імуномодуляторів від грипу та застуди

Головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська стверджує: заборона у цьому році уживання більшості інтерферонів, антигістамінів, імуномодуляторів при захворюванні на грип та застуду — це неправильно, безграмотно, шкідливо. Таку думку вона висловила в інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE]



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У 2017 році МОЗ видав рекомендації, якими фактично заборонив уживання більшості інтерферонів, антигістамінів, імуномодуляторів від грипу та застуди

Головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська стверджує: заборона у цьому році уживання більшості інтерферонів, антигістамінів, імуномодуляторів при захворюванні на грип та застуду — це неправильно, безграмотно, шкідливо. Таку думку вона висловила в інтерв’ю «Главкому».

«Не можна так огульно все забороняти. Не можна забороняти ліки від алергії, інші препарати, які входять до складу комбінованих препаратів. У всьому світі не застосовують лише імуномодулятори, які в Україні використовують у великій кількості. Але заборона всіх інших препаратів – це неправильно, безграмотно, шкідливо. Є люди з супутніми захворюваннями, яким необхідні ці ліки навіть, якщо вони просто застудяться. Зрозуміло, що не можна антибіотики призначати всім підряд, але є і такі випадки, коли треба призначати», — зазначила лікар.

Голубовська додає, що у всіх міжнародних рекомендаціях деякі речі, які заборонило МОЗ України, застосовуються. «Перш ніж писати прес-реліз, в Міністерстві охорони здоров'я мали почитати стандарти, які затверджені ним же», — резюмувала вона.

Повну версію інтерв’ю з лікарем читайте тут: Головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська: Крім грипу, ми очікуємо зростання захворюваності на менінгіт.