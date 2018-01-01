Грип крокує Україною: поради МОЗ в лікуванні та профілактиці

За тиждень в Україні на ГРВІ захворіло 159 260 людей

За період з 15 до 21 січня активність грипу в регіонах України залишається низькою, у жодній із областей епідемічний поріг не перевищений. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. За даними МОЗ, на ГРВІ захворіло 159 260 людей, що типово для цієї пори року. Смертей через ускладнення від грипу цього



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За тиждень в Україні на ГРВІ захворіло 159 260 людей

За період з 15 до 21 січня активність грипу в регіонах України залишається низькою, у жодній із областей епідемічний поріг не перевищений. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, на ГРВІ захворіло 159 260 людей, що типово для цієї пори року.

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

Симптоми грипу:

Найчастіше грип супроводжується різким підвищенням температури тіла (більше 38 °С), головним болем, болем у м'язах і у горлі, кашлем, нежиттю. Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Телефонуйте 103, якщо з’явились небезпечні ознаки:

задишка,

висипи на шкірі,

кровохаркання,

синюшний відтінок шкіри,

блювання та пронос,

біль в грудях,

зниження тиску,

сповільнений пульс,

аритмія,

порушення свідомості,

судоми.

Нагадуємо, що раннє розпізнавання небезпечних ознак є надзвичайно важливим. Не займайтесь самолікуванням - лише лікар може встановити діагноз та призначити лікування.

Лікування грипу та ГРЗ

МОЗ України наполегливо рекомендує медикам уникати надмірного призначення ліків та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРЗ, особливо – у дітей. На сьогодні НЕ доведено ефективність таких методів:

теплові процедури,

фітотерапія,

вітаміни,

інтерферони,

гомеопатичні препарати,

антибіотики для профілактики.

Спираючись на сучасні доказові клінічні настанови, протоколи та рекомендації МОЗ наполягає звернути увагу, що антибіотики, противірусні препарати (крім озельтамівіру та занамівіру за показанням), «імуномодулятори» таінтерферони не рекомендовані для симптоматичного лікування неускладнених ГРЗ у дітей. Ефективність вітамінів, антигістамінних та рослинних препаратів не доведена, а «Сиропи від кашлю» можуть бути шкідливими для дітей до 4 років. «Комбіновані ліки від застуди», котрі полегшують симптоми у дорослих, є забороненими для дітей молодшого віку.

Профілактика грипу та ГРЗ

Попередити поширення інфекції (і, таким чином, уникнути грипу та ГРЗ, а також ускладнень від них) допоможуть профілактичні заходи. Найбільш ефективним із них є профілактичні щеплення. Так ви зможете зменшити ризик захворіти на грип, а в разі хвороби - зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує організовувати тимчасові пункти щеплення проти грипу в дитячих дошкільних закладах, школах, організаціях, установах та закладах. Це допоможе попередити зростання рівня захворюваності та полегшити доступ населення до вакцинації проти грипу.