На Дніпропетровщині будують 40 стадіонів і футбольних полів з професійним покриттям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Голик пояснив, що стадіони і футбольні поля будуть повнорозмірні 105 на 68 м

Спортивні споруди матимуть шестисантиметрову штучну траву, - Голик

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик в інтерв'ю виданню «Гордон» повідомив, що Дніпропетровська ОДА в даний час будує 40 освітньо-спортивних просторів, що включають в себе стадіони і футбольні поля з професійним покриттям по всій області. Такі простори створюються поруч з кожною реконструйованою школою.

«Уявіть, що у дітей в якій-небудь області з'являється сучасний стадіон поруч зі школою. Уявили? Думаю, що важко. А ми насправді їх будуємо. Що таке стадіон? Стадіон - це футбольне поле 105 на 68 метрів, повнорозмірне, з шестисантиметровою штучною травою, і так - тут можна проводити чемпіонати. Тут професійне покриття, таке ж покриття лежить на базах провідних клубів світу. У Барселоні є таке ж штучне поле», - сказав Голик.

Він зазначив, що, за дорученням президента Петра Порошенка, діти в кожному смт повинні грати на кращих полях. Глава держави вже взяв участь у відкритті декількох таких об'єктів.

«Зрозумійте, Ліга Чемпіонів грається на кращих полях. І Чемпіонат Світу теж. Якщо ми хочемо, щоб наші діти ставали кращими футболістами світу, то на таких самих полях вони повинні і тренуватися», - зазначив радник губернатора.