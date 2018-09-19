На Донеччині з ботулізмом госпіталізовано двох дорослих і дитину



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Ботулізм - важке харчове отруєння, викликане вживанням продуктів, що містять ботулотоксини

Обидва дорослих знаходяться в реанімаційних відділеннях

У Донецькій області захворіли на ботулізм двоє дорослих і одна дитина.

Про це повідомляє прес-служба департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

«Обидва дорослих знаходяться в реанімаційних відділеннях, сироватки введені, стан важкий», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина в реанімації

Ботулізм - важке харчове отруєння, викликане вживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) і при неправильних умовах зберігання або транспортування продуктів харчування.

Найбільш ефективним способом профілактики ботулізму є дотримання правил безпеки. Передусім, слід уникати споживання їжі сумнівної якості. Небезпечним є споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, оскільки вона могла бути заражена у природних умовах і не проходила термічної обробки.