У Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина в реанімації



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Ймовірною причиною ботулізму могла бути копчена риба домашнього приготування

У Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина перебуває у реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням, до увечері 10 вересня подружжя доставили Херсонської обласної клінічної лікарні.

«Чоловік перебував у вкрай тяжкому стані, він помер протягом години після госпіталізації. Жінка наразі знаходиться у відділенні реанімації у тяжкому стані», - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною ботулізму могла бути копчена риба домашнього приготування, яку подружжя споживало напередодні.

У МОЗ зазначили, що це восьмий летальний випадок від ботулізму з початку року.

Станом на 11 вересня з початку 2018 року зареєстровано 80 випадків ботулізму, внаслідок яких постраждало 93 людини, з них 8 померли.

У міністерстві нагадали, що найчастішими симптомами ботулізму є:

порушення зору (двоїння або туман в очах, невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м’язова слабкість);

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічення функції дихальних м’язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності.

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м’язової слабкості.

Найбільш ефективним способом профілактики ботулізму є дотримання правил безпеки. Передусім, слід уникати споживання їжі сумнівної якості. Небезпечним є споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, оскільки вона могла бути заражена у природних умовах і не проходила термічної обробки.