Регулярні пробіжки подовжують життя на три роки - Супрун



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Біг знижує ризик передчасної смерті

Ризик смерті від серцевих нападів і інсультів знижується на 45%

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила у Facebook, що фізична активність - таблетка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги.



Глава МОЗ зазначила, що дослідники, які аналізували стиль життя понад 55 тисяч осіб протягом 15 років, визначили - регулярні пробіжки подовжують життя на три роки.

Вона пояснила, що позитивний ефект досягається завдяки тому, що біг дає кардіонавантаження, які так потрібні для здоров'я серця.



«Не обов'язково пробігати довгі кілометри. Мінімальна корисна доза фізичної активності вас приємно здивує. Бігайте протягом 5-10 хвилин щодня в комфортному для вас темпі, і це вже спрацює! Втім, якщо можете - бігайте більше», - пише Супрун.





За її інформацією, щодо бігу є різні дослідження, але майже в кожному цифри вражають: для людей, які регулярно бігають, ризик смерті від серцевих нападів і інсультів знижувався на 45%, а передчасної смертності - на 30%.



«Чим нижчий рівень активності, тим вищий ризик смертності з будь-якої причини. Саме малорухливий спосіб життя є причиною близько 9% передчасних смертей серед населення всього світу. Він займає четверте місце після куріння, діабету і високого тиску», - наголосила глава МОЗ.