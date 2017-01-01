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    Новини здоров'я

    Смертність від ботулізму виросла в три рази — МОЗ

    У держави немає засобів специфічного лікування ботулізму
    В Україні смертність від ботулізму виросла в три рази. Про це повідомляє головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська в інтерв’ю «Главкому». «Кількість випадків захворювання (мінімум — 112 за 2017 рік)не є критичною, вона є на рівні минулих років, але смертність від ботулізму виросла в
    • Сьогодні, 07:00
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    У держави немає засобів специфічного лікування ботулізму

    В Україні смертність від ботулізму виросла в три рази. Про це повідомляє головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська в інтерв’ю «Главкому».

    «Кількість випадків захворювання (мінімум — 112 за 2017 рік)не є критичною, вона є на рівні минулих років, але смертність від ботулізму виросла в три рази», — говорить лікар.

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    Голубовська зазначає, що в Україні немає засобів специфічного лікування, тобто противоботулінічної сироватки, а це єдине, що може врятувати хворих.

    «Раніше ми купували її в Росії, зараз заявили, що в РФ ми купувати не будемо», — пояснила лікар.

    Повну версію інтерв’ю з лікарем читайте тут: Головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська: Крім грипу, ми очікуємо зростання захворюваності на менінгіт.

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    здоров'я Міністерство охорони здоров'я
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