Смертність від ботулізму виросла в три рази — МОЗ

У держави немає засобів специфічного лікування ботулізму

В Україні смертність від ботулізму виросла в три рази. Про це повідомляє головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська в інтерв’ю «Главкому». «Кількість випадків захворювання (мінімум — 112 за 2017 рік)не є критичною, вона є на рівні минулих років, але смертність від ботулізму виросла в



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У держави немає засобів специфічного лікування ботулізму

В Україні смертність від ботулізму виросла в три рази. Про це повідомляє головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська в інтерв’ю «Главкому».

«Кількість випадків захворювання (мінімум — 112 за 2017 рік)не є критичною, вона є на рівні минулих років, але смертність від ботулізму виросла в три рази», — говорить лікар.

Голубовська зазначає, що в Україні немає засобів специфічного лікування, тобто противоботулінічної сироватки, а це єдине, що може врятувати хворих.

«Раніше ми купували її в Росії, зараз заявили, що в РФ ми купувати не будемо», — пояснила лікар.

Повну версію інтерв’ю з лікарем читайте тут: Головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська: Крім грипу, ми очікуємо зростання захворюваності на менінгіт.