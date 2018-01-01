Супрун дала поради, як позбутися похмілля після новорічної ночі

Очільниця МОЗ радить не вживати алкоголь протягом двох наступних діб

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради тим, хто у під час святкування Нового року випив зайвого і під ранок почувається зле. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Супрун пояснила, що похмілля виникає, оскільки основним компонентом алкогольних напоїв є етанол, який може швидко спричинити



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Святкування Нового року

Очільниця МОЗ радить не вживати алкоголь протягом двох наступних діб

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради тим, хто у під час святкування Нового року випив зайвого і під ранок почувається зле. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун пояснила, що похмілля виникає, оскільки основним компонентом алкогольних напоїв є етанол, який може швидко спричинити зневоднення. «Саме зневоднення є основною причиною звичайних проявів похмілля: головного болю, нудоти, відчуття сухості в роті тощо», - зазначила вона.

«В першу чергу, для пом’якшення симптомів похмілля необхідно відновити нормальний рівень води в організмі. Найкраще це зробити, випивши значну кількість води у той же день перед сном», - порадила очільниця МОЗ.

«Солодощі допоможуть заспокоїтися та попередити тремтіння. Однак варто пам’ятати, що у деяких випадках, спочатку краще прийняти антациди (препарати, що нейтралізують кислотність шлункового соку) для попередження проблем з травленням», - продовжила вона.

Супрун зазначила, що бульйон або рідкий суп з овочами чи крупою є чудовими джерелами вітамінів та мінералів, тому ці страви допоможуть швидше відновити баланс корисних та поживних речовин в організмі. Крім того, супи та бульйони легко перетравлюються у шлунку.

«Питна вода та тонізуючі напої також не перевантажують шлунок та допомагають відновити водний баланс організму», - додала Супрун.

Вона застерігає від вживання алкоголю з метою пом’якшення симптомів похмілля, оскільки це не допоможе.

«Прийом дози алкоголю вранці може просто відкласти прояв симптомів похмілля. Краще взагалі не вживати алкоголь протягом двох наступних діб, якщо ви випили зайвого напередодні, незважаючи на те, були прояви похмілля чи ні, адже організму потрібен час, щоб відновитися», - порадила Супрун.