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    Здоров'я

    Супрун оголосила «війну» фальшивим довідкам

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    <span>Уляна Супрун</span> - Супрун оголосила «війну» фальшивим довідкам
    Уляна Супрун

    Всі дані про щеплення буде внесено в електронну систему

    Міністрство охорони здоров'я (МОЗ) України послідовно буде впроваджувати механізми, які унеможливлять видачу підроблених довідок у майбутньому

    Про це повідомила виконувач обов'язки міністра Уляна Супрун у Facebook.

    Супрун зазначила, що вакцини зупиняють поширення небезпечних інфекцій. Вони працюють найбільш ефективно, коли в суспільстві вакциновано 90% чи більше.

    «МОЗ України вперто і послідовно буде впроваджувати механізми, які унеможливлять видачу підроблених довідок у майбутньому. Один із найближчих кроків — електронна медична картка. Всі дані про щеплення буде внесено в систему електронну, що унеможливить маніпуляції з номерами вакцин», - заявила Супрун.

    Вона пояснила, що вакцинований імунітет зупиняє розвиток хвороби або полегшує її перебіг та запобігає поширенню інфекції, але щеплення «на папері» цього зробити не можуть.

    «Неприпустимо, коли здоров'я і життя дітей свідомо ставлять під загрозу їхні ж батьки - купують за хабар довідки, що дитина вакцинована. Такі дії небезпечні не тільки для дітей, батьки яких не вакцинують, але і для всіх оточуючих», - наголосила очільниця МОЗ.

    Раніше в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як розпізнати підроблені ліки та куди звертатися у такому випадку.

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