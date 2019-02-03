Супрун оголосила «війну» фальшивим довідкам



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Уляна Супрун

Всі дані про щеплення буде внесено в електронну систему

Міністрство охорони здоров'я (МОЗ) України послідовно буде впроваджувати механізми, які унеможливлять видачу підроблених довідок у майбутньому

Про це повідомила виконувач обов'язки міністра Уляна Супрун у Facebook.

Супрун зазначила, що вакцини зупиняють поширення небезпечних інфекцій. Вони працюють найбільш ефективно, коли в суспільстві вакциновано 90% чи більше.

«МОЗ України вперто і послідовно буде впроваджувати механізми, які унеможливлять видачу підроблених довідок у майбутньому. Один із найближчих кроків — електронна медична картка. Всі дані про щеплення буде внесено в систему електронну, що унеможливить маніпуляції з номерами вакцин», - заявила Супрун.

Вона пояснила, що вакцинований імунітет зупиняє розвиток хвороби або полегшує її перебіг та запобігає поширенню інфекції, але щеплення «на папері» цього зробити не можуть.

«Неприпустимо, коли здоров'я і життя дітей свідомо ставлять під загрозу їхні ж батьки - купують за хабар довідки, що дитина вакцинована. Такі дії небезпечні не тільки для дітей, батьки яких не вакцинують, але і для всіх оточуючих», - наголосила очільниця МОЗ.

Раніше в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як розпізнати підроблені ліки та куди звертатися у такому випадку.