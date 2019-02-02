Супрун розповіла, які ліки несумісні з алкоголем



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Алкоголь повністю несумісний лише з деякими антибіотиками

Супрун наголошує, що безпечної дози алкоголю не існує

Керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун попередила, що ряд лікувальних препаратів є несумісними із вживанням алкоголю, наголосивши водночас про відсутність безпечної дози алкоголю взагалі. Відповідний пост вона поширила у мережі.

«Поширена думка, що всі антибіотики несумісні із алкоголем. Вона походить із 1950-х, раннього періоду застосування антибіотиків. Тоді пеніцилін, перший препарат, коштував дуже дорого, а його взаємодія із іншими лікарськими засобами не була вивчена. Щоби точно подіяло, пацієнтам радили утриматися від алкогольних напоїв. Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише такими антибіотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфенікол, грізеофульвін, ізоніазид, метронілназол, нітрофурантоїн, сульфаметоксазол, сульфаквазол, лінезолід, доксициклін. Зверніть увагу – це назви діючої речовини, а не препарату», - йдеться у ньому.

Поєднання алкоголю з цими препаратами викличе миттєве сп’яніння, нудоту та інші симптоми, попередила Супрун. І ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти. Через збільшене навантаження вони не встигають впоратись із завданням знешкодження алкоголю, через що сп’яніння настає швидко і триває довго, пояснила керівник відомства.

Крім цього, ізоніазид – препарат для лікування туберкульозу — надто токсичний для печінки, тому його поєднання із алкоголем — руйнівне, наголосила вона.

«Решта антибіотиків не мають суворих протипоказань щодо алкоголю, хоча інфекційні хвороби, гарячка, головний біль та алкоголь не схожі на здорову комбінацію, погодьтеся, - відзначила очільник МОЗу.

Крім антибіотиків, є ще низка лікарських засобів, які взаємодіють з алкоголем. Їхнє поєднання викличе істотні побічні ефекти. Супрун закликала пацієнтів обов’язково читати інструкцію до ліків та дотримуватися її.

Основні групи препаратів, несумісних із алкоголем, які наводить очільник МОЗу:

Знеболювальні і протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліціилова кислота та інші). Можливі виразка шлунка, кровотеча, біль в шлунку, пошкодження печінки.

Для серцево-судинних хвороб (зокрема, нітрогліцерин). Вони викликають аритмію чи тахікардію, запаморочення, перепади тиску, втрату свідомості.

Діабетичні. Алкоголь у поєднанні із ними дуже сильно понизить рівень цукру в крові. Можливі нудота, головний біль, почервоніння обличчя, перепади тиску і частоти серцевих скорочень.

Деякі антидепресанти та інгібітори моноаміно-оксидази — їхнє поєднання із тираміном червоного вина критично підвищує тиск.

Антигістамінні препарати. Алкоголь посилює побічні ефекти від них: або сонливість, або падіння тиску і ризик втрати рівноваги.

Препарати, що прописують в разі тривожності та епілепсії. Їхнє поєднання із алкоголем призводить до порушення пам’яті, координації, погіршення дихання, запаморочення. Є ризик передозування.

Препарати для лікування артриту (наприклад, диклофенак). Можливі виразки, шлункова кровотеча, пошкодження печінки.

Антикоагулянти . В залежності від дози, можливі або внутрішні кровотечі, або навпаки, тромбоз.

Вітаміни та мінерали, в тому числі із їжі. Алкоголь стає на заваді засвоєння вітамінів В1, В9, В12 та цинку. Вітамін В1 потрібен для увторення нейромедіатору ацетилхоліну. Без вітамінів В9 та В12 можливий розвиток анемії та зростання рівня нейротоксичної сполуки гомоцистеїну.

Ліки для регуляції рівня холестерину (низка статинів та ніацин, вітамін В3). Пошкодження печінки, свербіж, шлункові кровотечі.

Раніше в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як розпізнати підроблені ліки та куди звертатися у такому випадку.