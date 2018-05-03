Супрун пояснила, як діяти у випадку шахрайства з медичними деклараціями

В.о. міністра розповіла про факт шахрайства, виявлений в електронній системі охорони здоров’я

Лікарі та уповноважені особи, які підписують декларації про вибір лікаря у медзакладах, не мають права вносити у систему персональні дані без відома і підпису пацієнта. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «Мені стало відомо про випадок, коли людина прийшла до медичного закладу,



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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

В.о. міністра розповіла про факт шахрайства, виявлений в електронній системі охорони здоров’я

Лікарі та уповноважені особи, які підписують декларації про вибір лікаря у медзакладах, не мають права вносити у систему персональні дані без відома і підпису пацієнта.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Мені стало відомо про випадок, коли людина прийшла до медичного закладу, щоб підписати декларацію з лікарем, якого обрала, проте виявилося, що в електронній системі охорони здоров’я вже містяться її персональні дані та декларація, яку вона ніколи не підписувала.

Як вони там опинилися – ми обов’язково з’ясуємо, та всі причетні понесуть відповідальність. Це шахрайство з метою заволодіння державними грошима та відповідальність за такі дії буде відповідна до Кримінального кодексу», – заявила в.о. міністра.

Супрун уточнила, що українці можуть подавати заяву про припинення декларації у довільній формі або підписати декларацію з іншим лікарем – попередня декларація у системі автоматично анулюється.

«Ви також можете звернутися зі скаргою у той заклад, де була підписана декларація про вибір лікаря та використані персональні дані, без вашого відома», – додала Супрун.

«Лікарю у такому випадку варто повідомити про це службу підтримки медичної інформаційної системи, до якої він підключений, та керівника медичного закладу, де була внесена декларація без відома пацієнта.

Водночас лікар на прохання пацієнта може підписати з ним нову декларацію. Стара анулюється автоматично», – резюмувала очільниця МОЗ.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомляла, що до кінця третього тижня програми «Лікар для кожної родини» декларації із сімейним лікарем підписали понад мільйон українців.

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