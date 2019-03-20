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    Здоров'я

    Супрун розповіла про права українців у медичних установах

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    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - Супрун розповіла про права українців у медичних установах
    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

    Не мовчіть, коли ваші права порушують, повідомляйте у відповідні органи, закликає Супрун

    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що право на життя, гідність та захист від дискримінації - основоположні права кожної людини, однак в українських сімей є досвід порушення цих прав через застарілу радянську систему.

    Про це Супрун написала у Facebook.

    За її словами, українці мають право на: максимум допомоги з перших днів життя, вакцинацію, доступну й своєчасну допомогу при інфаркті, запобігання хворобам, повагу та уважність.

    Супрун зазначила, що якщо перераховані права порушують, потрібно звернутися з письмовою скаргою до головного лікаря закладу охорони здоров'я та/або начальника управління охорони здоров'я при відповідній місцевій адміністрації або раді.

    Або ж звернутися до органів внутрішніх справ, прокуратури та суду.

    «Не мовчіть, коли ваші права порушують, повідомляйте у відповідні органи. Лише якісні зміни + активна позиція громадян допоможуть привнести у систему охорони здоров’я гідність та поставити людину в центр уваги», - зазначила в.о міністра охорони здоров'я.

    Раніше  Супрун розповіла про «одну з найбільш міфологізованих тем щодо вакцинації» - реакції після щеплень.

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