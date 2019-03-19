Супрун спростувала міфи про поствакцинальні реакції



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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

Супрун радить проводити з дитиною після щеплення багато часу на свіжому повітрі, тому що прогулянки допомагають позбутися стресу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про «одну з найбільш міфологізованих тем щодо вакцинації» - реакції після щеплень.

«Йдеться про такі поствакцинальні реакції, як підвищення температури, виникнення набряку, ущільнення чи почервоніння у місці ін’єкції. Здебільшого вони тривають протягом одного-двох днів та є абсолютно очікуваними», - йдеться в повідомленні Супрун у Facebook .

Такі реакції організму пов’язані з механізмом дії певних вакцин. Щоб сформувати оптимальну імунну відповідь на введені антигени (компоненти вакцини, до яких власне і формується імунітет) до вакцин додають спеціальні речовини-ад’юванти. Вони підсилюють місцеву реакцію та сприяють тому, щоби більше клітин крові зреагували на введену вакцину. Таким чином наш організм помічає введені антигени, що є у вакцині, і вступає з ними в активну взаємодію.

«Почервоніння, як реакція після щеплення, найчастіше не є алергічною, тому давати дитині протиалергічні засоби не обґрунтовано. Крім того, розвиток анафілактичних реакцій (надзвичайно рідкісних тяжких та небезпечних алергічних реакцій) ці препарати також не попереджують. Таким чином ви даєте дитині зайві ліки, користі від яких немає, натомість можливі побічні дії», - йдеться в повідомленні.

Також не варто давати дитині жарознижувальне «для профілактики».

«Рекомендовані препарати для зниження температури - парацетамол або ібупрофен. В жодному разі не рекомендується використовувати ацетилсаліцилову кислоту. В будь-якому випадку стосовно дозування ліків, порадьтеся з вашим педіатром або сімейним лікарем», - написала Супрун.

Щоб зменшити набряк і почервоніння не можна використовувати мазі, йодні сітки, листя капусти або компресори. Це може сприяти збільшенню розміру почервоніння чи ущільнення в місці щеплення та навіть опіку. Тому жодних маніпуляцій з місцем ін’єкції проводити не можна. Ущільнення пройде саме по собі, якщо не втручатися.

Також Супрун радить проводити з дитиною після щеплення багато часу на свіжому повітрі, тому що прогулянки допомагають позбутися стресу.

До лікаря варто звертатися, тільки якщо почервоніння або температура почалися через два дні після щеплення, почервоніння збільшилося в розмірі (понад 5 см), або ж біль у місці ін'єкції посилюється через три дні.

Раніше Супрун розвіяла міфи про мікроби і миючі засоби.