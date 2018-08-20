Супрун розповіла, що таке ефект плацебо і чи він діє
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Плацебо на має клінічного значущого ефекту, існує лише деякий вплив на симптоми болю та нудоти
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Плацебо називають речовину, яка не має лікувальних властивостей, але рекомендується пацієнту як ліки. Феномен, коли людина почувається краще після прийняття такого препарату, називається ефектом плацебо», - нагадала Супрун.
Вона зазначила, що в 2010 році був проведений кокранівський огляд, в якому вчені дослідили результати 202 клінічних досліджень за 60 різними медичними станами. Аналізувались дослідження, де одна група пацієнтів отримували плацебо, а інша група нічого не отримувала для лікування. Результатом огляду став висновок, що плацебо на має клінічного значущого ефекту, існує лише деякий вплив на симптоми болю та нудоти.
«Проблеми починаються тоді, коли такі «ліки або медичні технології» позиціонують, як альтернативний метод лікування та вважають однією з причин одужання пацієнта. Результати красномовні. Нещодавнє дослідження наслідків застосування нетрадиційної медицини продемонструвало, що прибічники нетрадиційної медицини більш схильні відмовлятись від стандартного лікування і як наслідок мають вищий ризик смерті», - наголосила урядовець.
Вплив головного мозку на чисельні фізіологічні функції є добре відомим. Але не існує достовірних даних про те, що він може забезпечувати сталий терапевтичний ефект. Висновки ж про позитивні результати у лікуванні хвороб завдяки лише ефекту плацебо є досить маніпулятивними.
Науковці визначили, що найкраще цей ефект зумовлюють не фальшиві ліки, а контекст, в якому пацієнт отримує лікування. Це гарні стосунки з лікарем, місце, де надається допомога, увага персоналу, позитивна налаштованість на лікування. Колір та назва препарату і поведінка людей, які поряд, також спрацьовують.
«Саме ці умови, а не препарат без жодної молекули діючої речовини, як гомеопатія, допомагають посилити лікувальний ефект, і пройти шлях до одужання або зменшення симптомів. Тож науковці пропонують називати це не дією ефекту плацебо, а контекстуальним ефектом. Це допоможе більш раціонально ставитися до процесу одужання та не плутати містику з медициною», - наголосила Супрун.