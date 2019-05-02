Супрун розповіла, як лайки в соцмережах впливають на психічне здоров’я



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Останнім часом експерти багато говорять про шкоду соціальних мереж для здоров’я.

Супрун нагадує, що існує безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування соцмережами

Спілкування в реальному житті, підтримка та відчуття близькості офлайн, мають значно більше переваг, аніж віртуальна взаємодія.

Так Уляна Супрун прокоментувала у Facebook намір соцмережі Instagram приховувати лайки під постами заради психічного здоров’я користувачів.

«Останнім часом експерти багато говорять про шкоду соціальних мереж для здоров’я. До прикладу, про те, що вони роблять людей більш самотніми. Дослідження вказують, що кількість віртуальних друзів не підтверджує нашу соціалізованість та готовність спілкуватися, часом навпаки впливає на відчуття самотності в реальному житті», - йдеться в повідомленні.

Супрун нагадує, що існує безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування соцмережами: додатковий стрес, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою та навіть депресії. До негативних наслідків відносять і розвиток залежності, зниження самооцінки та порушення сну.

Щодо кількості вподобань під фото та їхнього впливу на наше психічне здоров’я, Супрун ділиться такими міркуваннями: