Супрун порадила українцям, як зберегти слух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун розповіла, як вберегти слух

Супрун назвала чотири симптоми проблем зі слухом

Одні з причин втрати слуху пов'язані з надмірним шумом - прослуховуванням музики на високій гучності і частим відвідуванням гучних місць.

Про це повідомила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«В групі ризику знаходяться люди, віком старші 50-ти років, люди, що працюють в шумних місцях, слухають музику на високій гучності протягом тривалого періоду часу та мали хронічні вушні інфекції», - повідомила Супрун.

Також, за її словами, деякі люди можуть бути більш чутливими до шуму. Певні хронічні хвороби, наприклад діабет, а також куріння - є значними факторами ризику, які можуть сприяти проблемам зі слухом. У дітей - це інфекційні захворювання, такі як свинка, кір, краснуха, менінгіт і хронічний отит середнього вуха.

В.о. міністра перерахувала чотири симптоми, які сигналізують про те, що слух пора перевірити:

ви пропускаєте частини розмови під час спілкування;

часто просите людей повторити те, що вони сказали;

у вас виникає дзвін у вухах;

або навпаки постійно звучить «приглушений шум » .

Для того, щоб мінімізувати ризики погіршення слуху, варто:

вакцинувати дітей за календарем профілактичних щеплень (зокрема - щеплення від кору, краснухи і свинки);

обстежитися у лікаря і обстежити дітей;

використовувати ліки за призначенням та під контролем лікаря, адже деякі з них можуть мати негативний вплив на слух;

стежити за гігієною звуку - не слухати дуже гучно музику протягом тривалого періоду часу, на концертах не стояти близько до джерела шуму, наприклад, поруч із динаміками, робіти паузи, якщо перебуваєте в шумному місці;

уникати негативного впливу гучних звуків і шуму від обладнання на робочих місцях, використовуючи спеціальні вкладиші для вух.

«Якщо відчуваєте, що слух погіршився - негайно зверніться до лікаря. Чим швидше ви це зробите, тим більшими будуть шанси його вберегти. Пам'ятайте, погіршення слуху буде мати негативний вплив на якість вашого життя», - підсумувала Супрун.