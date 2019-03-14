Супрун розвіяла міфи про мікроби і миючі засоби



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Очільниця МОЗ розповіла, чи потрібна тотальна дезінфекція, і чим небезпечне зловживання антибактеріальними засобами

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун рекомендує бути обережними при застосуванні засобів з антибактеріальним ефектом. Про це вона повідомила у себе у Facebook.

«Варто бути обережними при застосуванні засобів з антибактеріальним ефектом. Адже коли ми вбиваємо слабкі мікроорганізми, то на їхньому місці обов'язково поселяться сильніші і агресивніші. Це меншою мірою стосується звичайних миючих засобів без антибактеріальної дії, які просто фізично ретельно відмивають поверхню, ніж звичайна вода», - зазначила Супрун.

Вона уточнила, що за фактом всі миючі засоби містять антимікробні компоненти, просто в одних випадках їх додають для активної дії, а в інших випадках це консерванти - їх використовують для зберігання самого миючого засобу.

«Мікроби неймовірно швидко пристосовуються. Наприклад, модифікують ліпідний шар своїх мембран, утворюють капсули або синтезують ферменти для знешкодження ворожої речовини», - уточнила Супрун.

За її словами, при використанні миючих засобів і дезінфектантів необхідно враховувати, що занадто багато миючих засобів в побуті можуть діяти як подразники і самі по собі викликати алергії.

«Для формування міцного імунітету у дітей необхідний контакт з непатогенними бактеріями. Це, в свою чергу, ефективна профілактика виникнення алергій», - уточнила Супрун.

Вона наголосила, що не варто відмовлятися від домашнього улюбленця, якщо вдома є дитина. «Здорова мікробіота домашніх тварин стане в нагоді імунній системі ваших дітей... Намагайтеся мити руки водою і звичайним милом. Це найбільш ефективний спосіб досягти їхньої чистоти», - пояснила в.о. міністра охорони здоров'я.