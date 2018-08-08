У Харкові в іноземця з Африки виявили малярію



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За місцем проживання хворого провели епідеміологічне дослідження та запровадили комплекс протиепідеміологічних заходів

У Харкові у громадянина Нігерії, який приїхав у місто по власним справам, виявили малярію.

Про це повідомили у прес-службі Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я.

Перші симптоми у чоловіка з'явились ще 1 серпня, однак лише 4 числа він звернувся за допомогою до лікарів. Його госпіталізували із попереднім діагнозом «малярія», який підтвердився після клінічного дообстеження.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне дослідження та запровадили комплекс протиепідеміологічних заходів.

Зазначається, що це вже шостий випадок малярії в Харківській області, у тому числі другий — у жителів Харківщини, які перебували в країнах Африки.