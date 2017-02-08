У Кабміні заявили, що питання про закриття районних лікарень — міф

Проте Гройсман натякнув, що заради якості медичного обслуговування в районах деякі лікарні можна і закрити

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман спростував чутки щодо питання про закриття районних лікарень в рамках дії медичної реформи. Така заява пролунала сьогодні, 21 лютого, під час засідання уряду. «Районні лікарні знаходяться у власності громад. Держава повністю фінансує субвенції на медичні послуги на місця. Жодного питання про



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Проте Гройсман натякнув, що заради якості медичного обслуговування в районах деякі лікарні можна і закрити

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман спростував чутки щодо питання про закриття районних лікарень в рамках дії медичної реформи.

Така заява пролунала сьогодні, 21 лютого, під час засідання уряду.

«Районні лікарні знаходяться у власності громад. Держава повністю фінансує субвенції на медичні послуги на місця. Жодного питання про про закриття будь-якої лікарні немає взагалі», — сказав Гройсман.

Тим же часом прем’єр-міністр підкреслив, що заради якості медичного обслуговування в районах деякі лікарні можна і закрити.

«Ми вимагаємо якості. Якщо на місцях оптимізують кількість лікарень для покращення якості, це, можливо, буде дуже ефективно», — сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні на засіданні уряду Володимир Гройсман також запевнив, що 21 лютого розпочнеться робота з нарахувань нових пенсій для військовослужбовців. Нові пенсії для військовослужбовців у середньому будуть на півтори тисячі вищі за попередні.