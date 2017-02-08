  1. Головна
  2. Країна
  3. Новини здоров'я
    Новини здоров'я

    У Кабміні заявили, що питання про закриття районних лікарень — міф

    Проте Гройсман натякнув, що заради якості медичного обслуговування в районах деякі лікарні можна і закрити
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман спростував чутки щодо питання про закриття районних лікарень в рамках дії медичної реформи. Така заява пролунала сьогодні, 21 лютого, під час засідання уряду. «Районні лікарні знаходяться у власності громад. Держава повністю фінансує субвенції на медичні послуги на місця. Жодного питання про
    • Сьогодні, 13:29
    • Розсилка

    Проте Гройсман натякнув, що заради якості медичного обслуговування в районах деякі лікарні можна і закрити

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман спростував чутки щодо питання про закриття районних лікарень в рамках дії медичної реформи.

    Така заява пролунала сьогодні, 21 лютого, під час засідання уряду.

    «Районні лікарні знаходяться у власності громад. Держава повністю фінансує субвенції на медичні послуги на місця. Жодного питання про про закриття будь-якої лікарні немає взагалі», —  сказав Гройсман.

    Тим же часом прем’єр-міністр підкреслив, що заради якості медичного обслуговування в районах деякі лікарні можна і закрити.

    Читайте також

    «Ми вимагаємо якості. Якщо на місцях оптимізують кількість лікарень для покращення якості, це, можливо, буде дуже ефективно», — сказав він.

    Нагадаємо, що сьогодні на засіданні уряду Володимир Гройсман також запевнив, що 21 лютого розпочнеться робота з нарахувань нових пенсій для військовослужбовців. Нові пенсії для військовослужбовців у середньому будуть на півтори тисячі вищі за попередні.

    Читайте також
    Володимир Гройсман Міністерство охорони здоров'я держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ