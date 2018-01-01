Гройсман запевняє, що військовим віддадуть «підвищеня пенсій» з початку цього року
- Сьогодні, 11:54
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Володимир Гройсман
«Я пам’ятаю, що я обіцяв»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що 21 лютого розпочнеться робота з нарахувань нових пенсій для військовослужбовців.
Про це він заявив сьогодні на засіданні Уряду.
Нові пенсії для військовослужбовців у середньому будуть на півтори тисячі вищі за попередні.
За словами Гройсмана, підвищення мало вступити в силу з 1 січня 2018 року. Він пообіцяв, що у майбутньому саме з цієї дати буде здійснено перерахунок.
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях.
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