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    Гройсман запевняє, що військовим віддадуть «підвищеня пенсій» з початку цього року

    «Я пам’ятаю, що я обіцяв»
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що 21 лютого розпочнеться робота з нарахувань нових пенсій для військовослужбовців. Про це він заявив сьогодні на засіданні Уряду. Нові пенсії для військовослужбовців у середньому будуть на півтори тисячі вищі за попередні. [READ_MORE] За словами Гройсмана, підвищення мало вступити
    • Сьогодні, 11:54
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    «Я пам’ятаю, що я обіцяв»

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що 21 лютого розпочнеться робота з нарахувань нових пенсій для військовослужбовців.

    Про це він заявив сьогодні на засіданні Уряду.

    Нові пенсії для військовослужбовців у середньому будуть на півтори тисячі вищі за попередні.

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    За словами Гройсмана, підвищення мало вступити в силу з 1 січня 2018 року. Він пообіцяв, що у майбутньому саме з цієї дати буде здійснено перерахунок. 

    Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях.

    Читайте також: Українцям дозволять отримувати пенсії та соцвиплати у приватних банках.


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