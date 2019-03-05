У МОЗ запевняють, що кір в Україні йде на спад



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У період з 28 грудня 2018 року до 1 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 26 544 особи

Найвищі показники захворюваності на кір - у Львівській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях і в Києві

В Україні зафіксували зниження рівня захворюваності на кір. Протягом дев’ятого тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 особи - 1 230 дорослих і 1 312 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що за звітний тиждень у Хмельницькій області внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. В цілому, за даними МОЗ, в поточному році померли вже десять осіб, серед яких троє дітей. З початку спалаху кір забрав 31 життя.

У період з 28 грудня 2018 року до 1 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 26 544 особи - 11 797 дорослих та 14 747 дітей. Найвищі показники захворюваності - у Львівській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях і в Києві.

Нагадаємо, Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір.