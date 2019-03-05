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    Здоров'я

    У МОЗ запевняють, що кір в Україні йде на спад

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    У період з 28 грудня 2018 року до 1 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 26 544 особи - У МОЗ запевняють, що кір в Україні йде на спад
    У період з 28 грудня 2018 року до 1 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 26 544 особи

    Найвищі показники захворюваності на кір - у Львівській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях і в Києві

    В Україні зафіксували зниження рівня захворюваності на кір. Протягом дев’ятого тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 особи - 1 230 дорослих і 1 312 дітей.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. 

    Відзначається, що за звітний тиждень у Хмельницькій області внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. В цілому, за даними МОЗ, в поточному році померли вже десять осіб, серед яких троє дітей. З початку спалаху кір забрав 31 життя. 

    У період з 28 грудня 2018 року до 1 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 26 544 особи - 11 797 дорослих та 14 747 дітей. Найвищі показники захворюваності - у Львівській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях і в Києві.

    Нагадаємо, Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір.

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