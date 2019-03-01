Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір



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Від початку спалаху кору в 2017 році в Україні померли 30 людей

За перші два місяці 2019 року в Україні інфіковано понад 24 тисячі людей

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявляє, що Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір. Про це йдеться у звіті організації.

Організація вказує, що причиною цього є, зокрема «антивакцинувальна кампанія», через що люди відмовляються від щеплень проти хвороб, «яким можна запобігти і які є потенційно смертельними».

Україна на першому місці з десяти країн, де минулого року було найбільше випадків кору.

«Майже всім цим випадкам (захворювання на кір – ред.) можна запобігти, але при цьому діти все одно інфікуються… Кір – це хвороба, але дуже часто реальною інфекцією є дезінформація, недовіра і халатність. Ми повинні робити більше для точного інформування кожного з батьків, щоб допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

ЮНІСЕФ повідомляє, що, за статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2018 року в Україні було 35120 випадків кору при п’яти тисячах випадків у попередньому році.

За даними українського уряду, за перші два місяці 2019 року в Україні інфіковано понад 24 тисячі людей. Найгірша ситуація – на Львівщині.

Від початку спалаху кору в 2017 році в Україні померли 30 людей

Крім України, в списку країн, де поширюється кір – Філіппіни, Бразилія, Ємен, Венесуела, Сербія, Мадагарскар, Судан, Таїланд, Франція.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.