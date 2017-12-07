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    Новини здоров'я

    У Супрун пояснили, чому деякі медустанови припинили виписувати рецепти на безкоштовні ліки від держави

    Реалізація проекту «Доступні ліки» напряму пов'язана з держфінансуванням
    Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик пояснив, чому, починаючи з грудня 2017-го і до цього часу, в деяких поліклініках перестали виписувати рецепти на безкоштовні препарати за урядовою програмою «Доступні ліки». [READ_MORE] Як зазначив Ілик в інтерв’ю «Главкому», причина подібних ситуацій —
    • Сьогодні, 12:31
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    Реалізація проекту «Доступні ліки» напряму пов'язана з держфінансуванням

    Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик пояснив, чому, починаючи з грудня 2017-го і до цього часу, в деяких поліклініках перестали виписувати рецепти на безкоштовні препарати за урядовою програмою «Доступні ліки».

    Як зазначив Ілик в інтерв’ю «Главкому», причина подібних ситуацій — затримка «бюджетних процесів» у деяких з муніципалітетів країни. Для прикладу він наводить ситуацію у Черкасах.

    «Казначейська служба вже перерахувала кошти, а от місцева влада не ухвалила навіть проект бюджету. Результат — розпорядники коштів (зазвичай це заклади охорони здоров’я) гроші отримати не можуть.  Реалізація проекту «Доступні ліки» напряму пов'язана  з фінансуванням: якщо фінансування є у розпорядника коштів, то, безумовно, аптечні заклади видають ліки за рецептами і, відповідно,  відбувається реімбурсація (відшкодування вартості препаратів від держави — «Главком»)», — пояснив Ілик.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.

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