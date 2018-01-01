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    Новини здоров'я

    У Супрун розказали про ліки, ціна на які має бути однаковою в усіх аптеках країни

    «Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі «Доступні ліки» — пряме порушення законодавства»
    Ціни на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», мають бути однаковими в усіх аптеках України. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у  інтерв’ю «Главкому». «Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі — пряме
    • Сьогодні, 17:38
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    Ціни за програмою &laquo;Доступні ліки&raquo; мають бути однаковими в усіх аптеках України
    Ціни за програмою «Доступні ліки» мають бути однаковими в усіх аптеках України

    «Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі «Доступні ліки» — пряме порушення законодавства»

    Ціни на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», мають бути однаковими в усіх аптеках України. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у  інтерв’ю «Главкому».

    «Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі — пряме порушення законодавства. В постанові, яка регулює «Доступні ліки», чітко прописано, що вартість препаратів, які використовують у програмі, має бути однакова в усіх аптеках, в тому числі й у тих, які не беруть участі в програмі», — зазначає Ілик.

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    Перелік цих ліків можна запитати у працівника кожного аптечного закладу, який бере участь у програмі. Також він є у вільному доступі на сайті урядової програми «Доступні ліки» — liky.gov.ua. Там вказана ціна кожного препарату, який бере участь у програмі.

    Перелік ліків, які беруть участь у програмі «Доступні ліки»

    Категорії захворювань

    Міжнародна непатентована назва (МНН)

    Серцево-судинні

    Аміодарон

    Амлодипін

    Атенолол

    Верапаміл

    Гідрохлор-тіазид

    Спіронолак-тон

    Фуросемід

    Дигоксин

    Еналаприл

    Ізосорбіду динітрат

    Карведилол

    Клопідогрель

    Метопролол

    Симвастатин

    Бісопролол

    Нітрогліцерин

    Діабет ІІ типу

    Гліклазид

    Метформін

    Бронхіальна астма

    Беклометазон

    Будесонід

    Сальбутамол

     

    Замміністра підкреслює, що контроль за політикою ціноутворення — у сфері відповідальності Держспоживслужби, при цьому Антимонопольного комітет також повинен контролювати, аби не було змови між аптечними закладами і фармвиробниками.

    «Штучне заниження цін в аптеках — це порушення законодавства», — резюмує Ілик.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.

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