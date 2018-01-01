У Супрун розказали про ліки, ціна на які має бути однаковою в усіх аптеках країни

«Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі «Доступні ліки» — пряме порушення законодавства»

Ціни на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», мають бути однаковими в усіх аптеках України. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому». «Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі — пряме



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Ціни за програмою «Доступні ліки» мають бути однаковими в усіх аптеках України

«Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі «Доступні ліки» — пряме порушення законодавства»

Ціни на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», мають бути однаковими в усіх аптеках України. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому».

«Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі — пряме порушення законодавства. В постанові, яка регулює «Доступні ліки», чітко прописано, що вартість препаратів, які використовують у програмі, має бути однакова в усіх аптеках, в тому числі й у тих, які не беруть участі в програмі», — зазначає Ілик.

Перелік цих ліків можна запитати у працівника кожного аптечного закладу, який бере участь у програмі. Також він є у вільному доступі на сайті урядової програми «Доступні ліки» — liky.gov.ua. Там вказана ціна кожного препарату, який бере участь у програмі.

Перелік ліків, які беруть участь у програмі «Доступні ліки»

Категорії захворювань Міжнародна непатентована назва (МНН) Серцево-судинні Аміодарон Амлодипін Атенолол Верапаміл Гідрохлор-тіазид Спіронолак-тон Фуросемід Дигоксин Еналаприл Ізосорбіду динітрат Карведилол Клопідогрель Метопролол Симвастатин Бісопролол Нітрогліцерин Діабет ІІ типу Гліклазид Метформін Бронхіальна астма Беклометазон Будесонід Сальбутамол

Замміністра підкреслює, що контроль за політикою ціноутворення — у сфері відповідальності Держспоживслужби, при цьому Антимонопольного комітет також повинен контролювати, аби не було змови між аптечними закладами і фармвиробниками.

«Штучне заниження цін в аптеках — це порушення законодавства», — резюмує Ілик.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.