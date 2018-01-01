У Супрун розказали про ліки, ціна на які має бути однаковою в усіх аптеках країни
- Сьогодні, 17:38
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«Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі «Доступні ліки» — пряме порушення законодавства»
Ціни на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», мають бути однаковими в усіх аптеках України. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому».
«Вищі або нижчі ціни на препарати в аптеках, що не беруть участь у програмі — пряме порушення законодавства. В постанові, яка регулює «Доступні ліки», чітко прописано, що вартість препаратів, які використовують у програмі, має бути однакова в усіх аптеках, в тому числі й у тих, які не беруть участі в програмі», — зазначає Ілик.
Перелік цих ліків можна запитати у працівника кожного аптечного закладу, який бере участь у програмі. Також він є у вільному доступі на сайті урядової програми «Доступні ліки» — liky.gov.ua. Там вказана ціна кожного препарату, який бере участь у програмі.
Перелік ліків, які беруть участь у програмі «Доступні ліки»
|
Категорії захворювань
|
Міжнародна непатентована назва (МНН)
|
Серцево-судинні
|
Аміодарон
|
Амлодипін
|
Атенолол
|
Верапаміл
|
Гідрохлор-тіазид
|
Спіронолак-тон
|
Фуросемід
|
Дигоксин
|
Еналаприл
|
Ізосорбіду динітрат
|
Карведилол
|
Клопідогрель
|
Метопролол
|
Симвастатин
|
Бісопролол
|
Нітрогліцерин
|
Діабет ІІ типу
|
Гліклазид
|
Метформін
|
Бронхіальна астма
|
Беклометазон
|
Будесонід
|
Сальбутамол
Замміністра підкреслює, що контроль за політикою ціноутворення — у сфері відповідальності Держспоживслужби, при цьому Антимонопольного комітет також повинен контролювати, аби не було змови між аптечними закладами і фармвиробниками.
«Штучне заниження цін в аптеках — це порушення законодавства», — резюмує Ілик.
Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.