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    Здоров'я

    У Тернопільській області 250 людей отруїлися після скроплення полів

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    Поля почали окропляти 18 вересня - У Тернопільській області 250 людей отруїлися після скроплення полів
    Скріншот з відео
    Поля почали окропляти 18 вересня

    Постраждалі розповіли, що відчули нездужання після того, як літак окропив поля в їх селі

    Масове отруєння населення було зафіксовано у селі Іване-Пусте в Тернопільській області.

    Про це повідомляє місцеве видання 0352.ua.

    Зараз вже понад 200 людей звернулися в лікарні зі скаргами на запаморочення і нудоту. Вони розповіли, що відчули нездужання після того, як літак окропив поля в їх селі.

    «250 жителів села Іване-Пусте Борщівського району звернулися у сільську амбулаторію з симптомами отруєння. 80 з них – діти», - повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Іване-Пусте Володимир Буляк.

    Наголошується, що поля почали окропляти ще у вівторок, 18 вересня. Відразу після цього у всіх селян різко погіршилося самопочуття. 

    Станом на 20 вересня в селі вже працюють фахівці з обласного лабораторного центру і Держпродспоживслужби.

    До слова, нещодавно на Івано-Франківщині на поминках отруїлися 18 людей.

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