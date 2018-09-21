У Тернопільській області 250 людей отруїлися після скроплення полів



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Скріншот з відео Поля почали окропляти 18 вересня

Постраждалі розповіли, що відчули нездужання після того, як літак окропив поля в їх селі

Масове отруєння населення було зафіксовано у селі Іване-Пусте в Тернопільській області.

Про це повідомляє місцеве видання 0352.ua.

Зараз вже понад 200 людей звернулися в лікарні зі скаргами на запаморочення і нудоту. Вони розповіли, що відчули нездужання після того, як літак окропив поля в їх селі.

«250 жителів села Іване-Пусте Борщівського району звернулися у сільську амбулаторію з симптомами отруєння. 80 з них – діти», - повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Іване-Пусте Володимир Буляк.

Наголошується, що поля почали окропляти ще у вівторок, 18 вересня. Відразу після цього у всіх селян різко погіршилося самопочуття.

Станом на 20 вересня в селі вже працюють фахівці з обласного лабораторного центру і Держпродспоживслужби.

До слова, нещодавно на Івано-Франківщині на поминках отруїлися 18 людей.