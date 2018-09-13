На Івано-Франківщині на поминках отруїлися 18 людей



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Спеціалісти провели обстеження вдома у господаря, де проводився поминальний обід

На Івано-Франківщині на поминальному обіді у селі Старий Гвіздець отруїлися 18 людей, з яких шестеро дітей.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

«Було опитано хворих в інфекційній лікарні. Хворі пов'язували своє захворювання з певними продуктами. Зокрема, це була ковбаса, холодець, печінка смажена, салат «Олів'є». Це ті продукти, які могли викликати захворювання», - розповіли в Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що перебіг захворювання - середньої важкості та легкої форми. Пізніше частина хворих покинула стаціонар і перебуває на амбулаторному лікуванні.

Для розслідування факту отруєння була створена бригада, до якої увійшли медичні працівники, представники ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр» і фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Спеціалісти провели обстеження вдома у господаря, де проводився поминальний обід.

«Там було відібрано 17 змивів на патогенно та умовно патогенну флору, 16 взірців харчових продуктів і одна проба води з криниці», - заявили в управлінні.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.

Джерело: УНН