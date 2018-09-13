  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Івано-Франківщині на поминках отруїлися 18 людей

    • Розсилка
    На Івано-Франківщині на поминках отруїлися 18 людей

    Спеціалісти провели обстеження вдома у господаря, де проводився поминальний обід

    На Івано-Франківщині на поминальному обіді у селі Старий Гвіздець отруїлися 18 людей, з яких шестеро дітей.

    Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

    «Було опитано хворих в інфекційній лікарні. Хворі пов'язували своє захворювання з певними продуктами. Зокрема, це була ковбаса, холодець, печінка смажена, салат «Олів'є». Це ті продукти, які могли викликати захворювання», - розповіли в Держпродспоживслужбі.

    Зазначається, що перебіг захворювання - середньої важкості та легкої форми. Пізніше частина хворих покинула стаціонар і перебуває на амбулаторному лікуванні.

    Для розслідування факту отруєння була створена бригада, до якої увійшли медичні працівники, представники ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр» і фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Спеціалісти провели обстеження вдома у господаря, де проводився поминальний обід.

    «Там було відібрано 17 змивів на патогенно та умовно патогенну флору, 16 взірців харчових продуктів і одна проба води з криниці», - заявили в управлінні.

    Раніше повідомлялося, що у Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    отруєння Івано-Франківщина лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ