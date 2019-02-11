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    Здоров'я

    У Тернопільській області на карантин закрили понад два десятки шкіл

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    На Тернопільщині продовжує зростати&nbsp;кількість хворих на грип та ГРВІ - У Тернопільській області на карантин закрили понад два десятки шкіл
    На Тернопільщині продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ

    На Тернопільщині кількість хворих дітей на грип становить уже понад 2600 осіб

    У Тернопільській області у 23 загальноосвітніх навчальних закладах призупинено навчальний процес через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

    Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома.

    «На 10 лютого в області змушені закрити 23 навчальних заклади. Там кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила допустимий рівень захворювання і продовжує зростати. Крім згаданих шкіл, в окремих навчальних закладах призупинили навчання у понад двох десятках класів», - сказала Хома.

    За її словам, в області кількість хворих дітей на грип становить уже понад 2600 осіб.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області вже 224 школи закрили на карантин через епідемію ГРВІ.

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