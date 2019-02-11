У Тернопільській області на карантин закрили понад два десятки шкіл



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На Тернопільщині продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ

На Тернопільщині кількість хворих дітей на грип становить уже понад 2600 осіб

У Тернопільській області у 23 загальноосвітніх навчальних закладах призупинено навчальний процес через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома.

«На 10 лютого в області змушені закрити 23 навчальних заклади. Там кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила допустимий рівень захворювання і продовжує зростати. Крім згаданих шкіл, в окремих навчальних закладах призупинили навчання у понад двох десятках класів», - сказала Хома.

За її словам, в області кількість хворих дітей на грип становить уже понад 2600 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області вже 224 школи закрили на карантин через епідемію ГРВІ.