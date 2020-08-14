У Запоріжжі у гуртожитку медуніверситету стався спалах Covid-19: інфіковано 29 людей
У 27 студентів хвороба протікає безсимптомно
В гуртожитку Запорізького державного медичного університету виявили випадки захворювання на коронавірус. Наразі відомо про 29 хворих, у 27 з них хвороба протікає безсимптомно.
Про це повідомив директор КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня« Запорізької обласної ради Володимир Шинкаренко у коментарі Укрінформу.
Наразі на лікуванні у них знаходиться четверо студентів медичного університету. Всі іноземці.
В університеті зазначили, що Оперативний штаб протидії поширенню інфекційних хвороб вишу, який діє з 12 березня, невідкладно виявив контактних осіб, які були протестовані: серед іноземних студентів підтверджено 27 випадків безсимптомного протікання коронавірусної інфекції, інші контактні особи ізольовані.
Студентів госпіталізовано у міську лікарню №7, а гуртожиток, де виявлено захворювання, взято під посилену охорону, а також підвищені протиепідемічні заходи в усьому університеті.
В обласному лабораторному центрі МОЗ поки що ситуацію не коментують.
В ЗДМУ навчаються 9 126 студентів. В їх числі понад 2500 іноземних громадян з 42 країн світу (1276 іноземних студентів навчаються англійською мовою).
Станом на ранок 14 серпня в області зареєстровано 1038 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 90– серед дітей та 140 – серед медичних працівників.
За добу виявили 28 нових випадків захворювання на Covid-19 (м.Запоріжжя - 10, м.Мелітополь – 3, м.Бердянськ – 3, Запорізький р-н -2, Мелітопольський р-н – 1, Пологівський р-н – 1, Токмацький р-н – 2, Якимивський р-н – 6). Одужали за добу 16 осіб.
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Всього87872
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Одужали46797
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Хворіють39064
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Померли2011
Загалом в Україні підтверджено 87872 випадки Covid-19. Протягом 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадки коронавірусу.