У Запоріжжі у гуртожитку медуніверситету стався спалах Covid-19: інфіковано 29 людей



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У Запоріжжі у гуртожитку медуніверситету стався спалах Covid-19

У 27 студентів хвороба протікає безсимптомно

В гуртожитку Запорізького державного медичного університету виявили випадки захворювання на коронавірус. Наразі відомо про 29 хворих, у 27 з них хвороба протікає безсимптомно.

Про це повідомив директор КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня« Запорізької обласної ради Володимир Шинкаренко у коментарі Укрінформу.

Наразі на лікуванні у них знаходиться четверо студентів медичного університету. Всі іноземці.

В університеті зазначили, що Оперативний штаб протидії поширенню інфекційних хвороб вишу, який діє з 12 березня, невідкладно виявив контактних осіб, які були протестовані: серед іноземних студентів підтверджено 27 випадків безсимптомного протікання коронавірусної інфекції, інші контактні особи ізольовані.

Студентів госпіталізовано у міську лікарню №7, а гуртожиток, де виявлено захворювання, взято під посилену охорону, а також підвищені протиепідемічні заходи в усьому університеті.

В обласному лабораторному центрі МОЗ поки що ситуацію не коментують.

В ЗДМУ навчаються 9 126 студентів. В їх числі понад 2500 іноземних громадян з 42 країн світу (1276 іноземних студентів навчаються англійською мовою).

Станом на ранок 14 серпня в області зареєстровано 1038 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 90– серед дітей та 140 – серед медичних працівників.

За добу виявили 28 нових випадків захворювання на Covid-19 (м.Запоріжжя - 10, м.Мелітополь – 3, м.Бердянськ – 3, Запорізький р-н -2, Мелітопольський р-н – 1, Пологівський р-н – 1, Токмацький р-н – 2, Якимивський р-н – 6). Одужали за добу 16 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

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Загалом в Україні підтверджено 87872 випадки Covid-19. Протягом 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадки коронавірусу.