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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 732 нові випадки Covid-19

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    Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 732 нові випадки Covid-19
    Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці

    Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 2011

    В Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Загалом летальних випадків від початку пандемії –  2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530).

    Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992

    Нагадаємо, в Україні станом на 13 серпня зафіксовано 1 592 нових випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж у попередній день (275).

    Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий спосіб лікування коронавірусу.

    До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.

    Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.

    США населення коронавірус
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