Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 732 нові випадки Covid-19



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Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці

Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 2011

В Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530).

Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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Нагадаємо, в Україні станом на 13 серпня зафіксовано 1 592 нових випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж у попередній день (275).

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий спосіб лікування коронавірусу.

До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.