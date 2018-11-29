Українці наступного року зможуть отримувати електронні лікарняні



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За даними міністерства, щороку в Україні видають до 5,5 мільйонів лікарняних

В Україні створять єдиний електронний реєстр лікарняних. За планом, вже у 2019 році всі паперові лікарняні мають перейти в електронний режим.

Тобто пацієнт так само буде отримувати лікарняний, проте тепер вже в електронному варіанті. Так заповнення цих документів стане зручнішим і для лікарів, і для пацієнтів, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Правила контролю мають бути осучаснені, а сам бланк — стати електронним. Лікар більше не витрачатиме час на зайву паперову роботу, а зможе зосередитись на питаннях здоров’я пацієнтів. А хворі не мають бігати по кабінетах і збирати печатки на лікарняному», — пояснили у МОЗ.

За даними міністерства, щороку в Україні видають до 5,5 мільйонів лікарняних.