В Україні зараз переважає вірус грипу типу А



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Із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 102 000 осіб

У 20% обслідуваних пацієнтів, які захворіли, було виявлено вірус грипу типу А. Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

«За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР 35 осіб у 20% виділено вірус грипу типу А», — йдеться у повідомленні.

Загалом, порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності зріс на 8,2% і склав 463,3 на 100 тисяч населення. На території жодної області не зареєстровано перевищення епідемічних порогів, загалом по Україні рівень захворюваності на 10,7% є нижчий від порога.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

Із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 102 000 осіб.

За даними дозорного епіднагляду, за тиждень зареєстровано 67 випадків грипоподібного захворювання (34% лабораторно обстежено, вірусів грипу не визначено) і 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (32% лабораторно обстежено, у п’яти випадках визначено вірус грипу типу А).

Зазначимо, що в Україні очікувалась циркуляція трьох штамів вірусу. Зокрема, два з них є вірусами типу А:

A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 подібний вірус;

A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) подібний вірус.

Вірус типу A/Michigan є різновидом штаму грипу H1N1. Захворювання проходить з тяжким перебігом, часто виникають ускладнення. У той час вірус A/Singapore H3N2 може провокувати захворювання верніх дихальних шляхів, легень, носової і ротової порожнин, і навіть менінгіт.