В Україні зростає захворюваність на грип

Поки що в жодній з областей показник захворюваності не перевищив епідемічного порогу

За останній тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 182 тис. людей, що на 7,2% більше, ніж попереднього тижня. В жодній з областей показник захворюваності не перевищив епідемічного порогу. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров'я. За його даними, сумарний показник захворюваності серед



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Поки що в жодній з областей показник захворюваності не перевищив епідемічного порогу

За останній тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 182 тис. людей, що на 7,2% більше, ніж попереднього тижня. В жодній з областей показник захворюваності не перевищив епідемічного порогу. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров'я.

За його даними, сумарний показник захворюваності серед населення країни становив 470,3 на 100 тис. населення, що є типовим для цієї пори року. Найвищий показник зареєстровано в Київській області - 775,9 на 100 тис. населення, найнижчий у Тернопільській - 232,1 на 100 тис. населення.

Активність грипу в областях залишається низькою. Летальних випадків, пов'язаних із ним, за звітний період не зареєстровано.

Від початку епідемічного сезону від грипу вакциновано 112 тис. людей. Найвищий рівень охоплення вакцинацією спостерігається в Запорізькій області, найнижчий - у Житомирській.