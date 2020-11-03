Вчені назвали продукти, які призводять до запалення в організмі

Вчені також встановили, що при вживанні таких продуктів ризик серцевих захворювань збільшується на 46 відсотків

Вчені довели, що вживання в їжу деяких продуктів призводить до хронічного запалення.

Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of American College of Cardiology.

Фахівці з'ясували, що дієта з великою кількістю червоного і обробленого м'яса, рафінованого зерна і солодких напоїв призводить до запалення в організмі. В результаті збільшується ризик інсульту і серцево-судинних захворювань.

Дослідники на чолі з доктором Джун Лі з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я створили запальний індекс харчування, заснований на оцінці кількості біомаркерів запалення в крові. Всього в індексі фахівці назвали 18 груп продуктів, які продемонстрували найбільш сильний зв'язок зі збільшенням запальних біомаркерів.

Вчені також встановили, що при вживанні таких продуктів ризик серцевих захворювань збільшується на 46 відсотків, а ймовірність інсультів - на 28 відсотків.

Для зниження можливих ризиків фахівці рекомендують вживати в їжу більше антиоксидантів і клітковини. Вони містяться в зелених листових овочах, наприклад, капусті, шпинаті, руколі. Крім того, корисні гарбуз, жовтий перець, квасолю, моркву, цільнозернові продукти, кава, чай і вино. Однак найбільше знижують запалення в організмі волоські горіхи.