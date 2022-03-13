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    Події в Україні

    18-й день війни: Міноборони підрахувало загальні втрати ворога

    Ворожа техніка палає на українській землі - 18-й день війни: Міноборони підрахувало загальні втрати ворога
    Ворожа техніка палає на українській землі
    фото з відкритих джерел

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    У Міністерстві оборони України підрахували загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 березня. Вони орієнтовно склали:

    • особового складу 12 000 осіб;
    • танків ‒ 374 од;
    • бойових броньованих машин ‒ 1226 од;
    • артилерійських систем – 140 од;
    • РСЗВ – 62 од;
    • засоби ППО – 34 од;
    • літаків – 74 од;
    • гелікоптерів – 86 од;
    • автомобільної техніки – 600 од;
    • кораблі /катери – 3 од;
    • цистерн з ПММ – 60;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – інформують у відомстві.

    Нагадаємо, триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 13 березня.

    «Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України», - інформує Генштаб.

    Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.

    Теги: Міноборони війна #stoprussia
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    18-й день війни: Міноборони підрахувало загальні втрати ворога