18-й день війни: Міноборони підрахувало загальні втрати ворога
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
У Міністерстві оборони України підрахували загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 березня. Вони орієнтовно склали:
- особового складу 12 000 осіб;
- танків ‒ 374 од;
- бойових броньованих машин ‒ 1226 од;
- артилерійських систем – 140 од;
- РСЗВ – 62 од;
- засоби ППО – 34 од;
- літаків – 74 од;
- гелікоптерів – 86 од;
- автомобільної техніки – 600 од;
- кораблі /катери – 3 од;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – інформують у відомстві.
Нагадаємо, триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 13 березня.
«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України», - інформує Генштаб.
Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.