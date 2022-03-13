18-й день війни: Міноборони підрахувало загальні втрати ворога

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

У Міністерстві оборони України підрахували загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 березня. Вони орієнтовно склали:

особового складу 12 000 осіб;

танків ‒ 374 од;

бойових броньованих машин ‒ 1226 од;

артилерійських систем – 140 од;

РСЗВ – 62 од;

засоби ППО – 34 од;

літаків – 74 од;

гелікоптерів – 86 од;

автомобільної техніки – 600 од;

кораблі /катери – 3 од;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – інформують у відомстві.

Нагадаємо, триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 13 березня.

«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України», - інформує Генштаб.

Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.