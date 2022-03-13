Прокуратура зафіксувала понад 1,7 тис. військових злочинів РФ в Україні

9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Прокуратура створила сайт для збору фото-і відеодоказів російської агресії

Прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Прокуратура фіксує кожен військовий злочин РФ на нашій землі - зараз розслідується вже 1717 кримінальних проваджень», - написала вона у Facebook.

Також Венедіктова нагадала, що прокуратура збирає фото-і відеодокази російської агресії на сайті http://warcrimes.gov.ua.

Як повідомлялося, 11 березня, під час спроби евакуації окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Унаслідок цинічного обстрілу семеро людей загинули, із них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

12 березня, поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці. Російські орки вкрали три машини швидкої допомоги.

Також відомо, що під Мелітополем окупанти танком розчавили автомобіль з дитиною.

Питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни». Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину.