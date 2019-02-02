Шестирічна дівчинка втратила свідомість від удару крижаною брилою



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У голову дівчинки відскочив шматок брили Фото: Підслухано в Полтаві / Facebook

У Полтаві брила льоду травмувала 6-річну дівчинку

У Полтаві в районі зупинки «площа Зигіна» з балкона п’ятиповерхівки на Соборності, 78 зірвалася брила льоду та впала поруч з 6-річною дівчинкою. Про це пише видання «Полтавщина».

За словами свідків, дівчинка йшла з батьками — льодяна брила впала поруч з ними, а уламки потрапили дитині у голову і вона втратила свідомість. До приїзду швидкої перехожі намагалися надати постраждалій дитині медичну допомогу. Перед приїздом швидкої допомоги дівчинка прийшла до тями.

Зараз на місці події працює поліція.

За словами керівника ЖЕО №2 Олександра Ландаря, завтра, 3 лютого, його працівники планували збивати лід та бурульки у цьому районі.

Як повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, за фактом травмування 6-річної дівчинки льодяною брилою у Полтаві, відкрито кримінальне провадження за ст. 367 ККУ (Службова недбалість).