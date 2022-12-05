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Зеленський: сили ППО знищили більшість ракет над Україною (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський: сили ППО знищили більшість ракет над Україною (відео)
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні
фото ілюстративне

Захисники з повітряного командування «Схід» збили 15 російських ракет

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній масований обстріл з боку РФ. Чергове відеозвернення глава держави опублікував у соцмережах.

«Бажаю здоров'я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні», – сказав Зеленський у короткому відеозверненні.

Крім того, гарні новини повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування «Схід» збили 15 російських ракет. Наші військові – найкрутіші», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

 

Теги: ЗСУ війна обстріл Володимир Зеленський Валентин Резніченко

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