У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням (оновлено)

Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса

У всій Сумській області застосували екстрене аварійне вимкнення електроенергії. Про це повідомляє «Сумиобленерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, без світла залишилась частина Кривого Рогу, повідомив Одександр Вілкул.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15:30, місця роздачі дивіться на сайті та Facebook Міськводоканалу», – йдеться в повідомленні.

Без світла залишилась і Миколаївська область.

«Через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень», – зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також у Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.