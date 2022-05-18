Арестович у танку «пішов у бій» (відео)

Позаштатний радник голови Офісу президента показав, як на танку «поїхав воювати» з окупантами

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував кумедне відео, на якому показав, як управляє танком. Відповідний ролик Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.

«Деякі стверджують, що ми боїмося і відсиджуємося. Так ось – це не так! 34-й вихід. Заходимо з флангу», – підписав відео радник глави ОП.

У танку також перебувала дитина в касці.

До слова, радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти прориваються в Слов'янськ через те, що води в так званій «ДНР» залишилося на три тижні.