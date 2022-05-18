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    Події в Україні

    Арестович у танку «пішов у бій» (відео)

    Арестович показав, як керує танком тигрового забарвлення - Арестович у танку «пішов у бій» (відео)
    Арестович показав, як керує танком тигрового забарвлення
    фото з відкритих джерел

    Позаштатний радник голови Офісу президента показав, як на танку «поїхав воювати» з окупантами

    Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував кумедне відео, на якому показав, як управляє танком. Відповідний ролик Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.

    «Деякі стверджують, що ми боїмося і відсиджуємося. Так ось – це не так! 34-й вихід. Заходимо з флангу», – підписав відео радник глави ОП.

    У танку також перебувала дитина в касці.

    До слова, радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти прориваються в Слов'янськ через те, що води в так званій «ДНР» залишилося на три тижні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Арестович у танку «пішов у бій» (відео)