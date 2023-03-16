Армія РФ вдарила по Марганцю, місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів: ситуація в регіонах

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії

Ситуація в регіонах станом на ранок за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли із мінометів, Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку – три ворожих обстріли (два артилерійських, 1 гранатометний) по прикордонних територіях і населених пунктах області, зокрема — Білопільської громади.

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За попередніми даними – без втрат та руйнувань.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Краснопільської, Хотінської, Шалигинської, Новослобідської громад. Було зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї − 161 «прильот»/постріл. Є руйнування.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу громади (сім прильотів) зруйновано офіс агрофірми (пряме влучання).

Шалигинська громада: через мінометний обстріл (10 прильотів) згоріла приватна господарська споруда.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Затишшя, Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Червоне, Новоданилівка, Кам'янське, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Темирівка, Степове, Кушугум, Малокатеринівка.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Дніпропетровщина

Вчора вдень російська армія вдарила по Марганцю з важкої артилерії. Двоє людей загинули, п’ятеро постраждали.

Чоловіка та трьох жінок ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще одна мешканка міста лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 13 багатоповерхових та 9 приватних будинкiв. Один з них загорівся, рятувальники пожежу приборкали. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені й 5 господарських споруд та авто.

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Харківщина

Вчора зранку ворог завдав удару ракетою С-300 по м. Харків. Пошкоджено обласний навчально-виховальний комплекс для дітей з вадами слуху, скління вікон в 16-поверховому будинку та декілька автомобілів. Без постраждалих.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Гряниківки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне.

Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району, пошкоджено щонайменше три приватні будинки, сталися пожежі.

Протягом дня зафіксований масований обстріл прикордонних сіл Золочівської громади Богодухівського району. Під артилерійським вогнем перебувало с. Леміщено. Фактично зруйновано 7 будинків, енергопостачання відсутнє. Також завдано удари по селам Гур‘їв Козачок та Червона Зоря. Пошкоджені приватні будинки. Без жертв.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського, Діброви і Білогорівки.

У так званій «ЛНР» уведені в дію «закони» «Про адміністративно-територіальний устрій» та «Про утворення на території «ЛНР» міських та муніципальних округів». Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Ворог здійснив удари по населеним пунктам області із ЗРК «С-300», авіаудар «Р-37», «НКРС», авіаудар (тип ракети не встановлений), застосовував РСЗВ «Ураган», міномети, артилерію, танки. Обстріляні: Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Бахмут, с.Галицинівка, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Карлівка, с.Новосамарське, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Григорівка, с.Новоукраїнка, с.Орлівка, с.Георгіївка, с.Зоряне, с.Комишівка.

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Пошкоджено 35 житлових будинків (з них 7 – багатоповерхівок), двішколи, цех ПрАТ «АКХЗ», 7 цивільних автомобілів). По області за добу одна людина загинула, 11 поранених.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснює обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, зокрема – Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон.

За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 413 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі – 3 людини дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 113 осіб.

У Станіславський громаді на російській вибухівці підірвалися цивільні люди. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас. Через вибух поранення дістав мирний житель області.

Нагадаємо, триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.